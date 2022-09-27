В Госдепе США отреагировали на ядерные угрозы Путина

Российский диктатор Путин отдает себе отчет, что он проигрывает в войне.

Поэтому Путин объявил в России мобилизацию и угрожает Украине применить ядерное оружие.

Об этом сказал на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

По словам спикера Госдепа, Путин сделал все возможное для изоляции России и международной поддержки Украины. Поэтому сейчас России не удастся запугать США.

"Его бряцание ядерным оружием, фиктивные референдумы, его частичная мобилизация и порой даже насильственное подавление россиян, реализовывавших свои базовые права, стимулировали всех, но не так, как хотел президент Путин", — пояснил Прайс.

Спикер Госдепа отметил, что сейчас Путин пытается бряцать ядерным оружием, чтобы запугать весь мир, однако никто не должен подвергаться его шантажу. Он добавил, что США никогда не признают фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины.

Напомним, Лукашенко потролил Путина за ядерные угрозы.

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