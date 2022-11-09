"Росія повинна і може програти": Подоляк – про зміну риторики США

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що на зміну риторики США щодо війни Росії проти України вплинула ефективність ЗСУ на фронті.

Про це він заявив в ефірі телемарафону 9 листопада.

"Це поступове укорінення у свідомості наших партнерів того, що ми розуміли через кілька днів після повномасштабного вторгнення РФ, про те, що Росія повинна і може програти, що ми спроможні виграти. Вони це теж усвідомлюють. Що вони бачать? Вони бачать ефективне планування операцій – не однієї, а багатьох. Вони бачать ефективну спочатку оборонну війну в нашому виконанні, а сьогодні ефективні контрнаступальні дії по десятках напрямків одразу. В тому числі вони бачать, що на Бахмутському напрямку, де сконцентровано ЧВК "Вагнер", де Пригожин доводить генералам російським, що він набагато більший полководець, ніж вони. Навіть на цьому напрямку ми ефективні", – зазначив він.

На думку Подоляка, іншою важливою складовою є швидке навчання українських військових стандартам НАТО.

"Вони бачать, наскільки ми ефективно відтреновуємо своїх хлопців у тренінгових центрах, які зроблені сьогодні в Європі, в тому числі з допомогою США. Вони бачать, як швидко ми навчаємося стандартам НАТО з використання зброї. Це дуже важливо", – говорить він.

Також ЗСУ показують ефективність застосування зброї, яку надали партнери.

"Вони бачать ефективність цієї зброї у нашому виконанні. Тобто вони розуміють, що маючи певний обсяг зброї, ефективне планування, абсолютну ефективну вертикаль політично-військового керівництва, тобто президента і Ставки, вони розуміють, що ми набагато більш продвинуті у військовому сенсі, ніж РФ", – сказав радник голови ОП.

Подоляк додав, що ще однією дуже важливою складовою є виснаження військового потенціалу РФ.

"Крім того, вони бачать виснаження російського військового потенціалу. Росія не має практично крилатих ракет, лише певні залишки, не має високоточної зброї, не має своїх БПЛА. Безумовно, Росія пішла до цього в Тегеран: сьогодні пан Патрушев туди відправився, щоб вимолити ще певну кількість дронів, крилатих і балістичних ракет, щоб продовжити бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Але аналітика показує, що Росія не може воювати в сучасних типах війни. І про це говорять американські військовослужбовці", – підкреслив він.

Допомога США

Речник Міноборони США генерал Патрік Райдер заявив, що США наразі направляють всі свої зусилля, щоб українські військові, які зараз ведуть наступ в районі Херсона, були забезпечені всім необхідним для визволення міста після того, як окупанти почали зводити фортифікації на окупованих територіях. Також Райдер додав, що попри посилення оборони, українські військові продовжують чинити серйозний тиск на російських окупантів.

Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін обговорив зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто військову підтримку України, зокрема темою розмови стало постачання ППО.

В новому пакеті військової допомоги від США на суму близько 400 мільйонів доларів – протиповітряні системи та танки Т-72. ЗСУ отримають на фронті перші 26 танків до кінця місяця.