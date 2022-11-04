Системы ПВО и танки предоставят США в очередном пакете помощи: когда ждать

Системы ПВО и танки предоставят США в очередном пакете помощи, говорится в ТСН.

Пакет военной помощи на сумму около 400 миллионов долларов США сегодня выделили Украине, об этом официально сообщили в Пентагоне. В нем ответ на неотложные угрозы, с которыми сталкиваются силы обороны Украины — противовоздушные системы и танки Т-72.

Именно этот пакет помощи относится к той программе, по которой заказывают оружие у производителя. То есть, Соединенные Штаты оплатят ее восстановление. Ведь, наверное, важнейшими пунктами этого пакета являются танки Т72В, которые не являются новыми, но правительство Соединенных Штатов даст деньги на их ремонт. Им новенькую оптику, системы связи и усиление брони.

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Физически эти машины есть в Чехии, есть договоренность с властями Чехии и 47 машин будут выделены Украине. Как сказала заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, они рассчитывают, что этот заказ будет готов в декабре-начале января.

Еще один интересный пункт этого пакета — это системы противовоздушной обороны "ХОК" — аббревиатура, которая одновременно на английском означает ястреб. Эти системы уже сняты с вооружения в Соединенных Штатах. Издание "Ньюзвик" цитирует эксперта по ракетным системам Тома Карако, который говорит, что "ХОК" является предшественником таких американских систем ПВО как "Патриот", которые сейчас находятся на вооружении США. Точнее "Хокки" стали впоследствии техническим дополнением к Патриотам.

Это не самая современная техника, но она налицо, и требует только ремонта и переоборудования. Это танки, которые украинцы знают, как использовать на поле боя. Опять же мы предоставляем их в координации с Нидерландами и Чешской республикой. "Хок" — это управляемая ракета класса "земля-воздух" средней дальности, которая имеет больший радиус действия, чем "Стингер", который мы предоставили раньше в этом году, поэтому она будет помогать украинцам в дальнейшем на поле боя", — отмечает заместитель представителя Пентагона Сабрина. Сингх.

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Также в этом пакете военной помощи есть и современные средства — такие как 1100 беспилотников "Феникс-гост", это беспилотники-призраки, 40 бронированных речных катеров и современные средства связи.

Также заложены деньги на восстановление 250 бронированных машин, а также деньги на обучение, обслуживание и поддержку персонала.

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