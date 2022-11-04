Иностранцы едут в Украину присоединится к борьбе против российских террористов

Тысячи иностранцев присоединились к нашей борьбе против российских террористов. Кто с армейским опытом вступил в иностранный легион, кто же не воюет – волонтерит, говорится в ТСН.

В селе Горенко возле Бучи канадец Брайан расчищает завалы разрушенного дома после российской оккупации. Потом уже в Киеве – плетете маскировочные сетки. Пригодился и во Львове, где волонтерится на большом гуманитарном складе. Отсюда помощь направляется в регионы, где в ней нуждаются. Брайан говорит, берется за любую работу, лишь бы быть помощником.

Волонтеры украинцы говорят, языковой барьер не помеха, варианты, чтобы найти общий язык есть. "На телефоне на украинский язык переводит и нам показывает, это надо привезти, например, мешки", — рассказывают волонтеры.

Брайан в Украине уже шесть месяцев, ему шестьдесят, работал инвест-банкиром, и сейчас на пенсии. У него трое детей, они уже взрослые. Его выбор – поддержали, но говорит, волнуются, особенно, во время ракетных атак. "Я никогда не испытывал страха, даже когда оказывался рядом с местом взрыва. Я считаю украинцы — очень храбрые, делают все для победы и победят в этой войне. Я очень поражен смелостью и борьбой военных", — говорит он.

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Помочь Украине в борьбе с государством-террористом захотел и тридцатилетний Рубен из Португалии. С начала войны он волонтерит. "Моя бабушка сказала: "Ты едешь на войну? Ладно, поезжай. Ты любишь делать что-то безумное". Я решил очень давно. Сначала я хотел идти в армию, чтобы воевать. Я понимал, что это опасно и могу погибнуть. Сейчас я волонтеру — помогаю людям, которые в этом нуждаются", — говорит он.

Рубен хотел поступить в иностранный легион, но его не взяли, потому что не имел армейского опыта. В Португалии он работал графическим дизайнером и поваром, поэтому немного поволонтёр в Польше, помогал украинским беженцам, а затем приехал во Львов. Делает то, что и все – сортирует, упаковывает, разгружает машины.

Преданность иностранцев волонтерскому делу и их поддержка Украины очень ценна, говорят на гуманитарном составе, ведь они могли мирно жить в своих странах, не расставаться с семьей и не подвергать себя опасности. "Люди могли оставаться дома, смотреть по телевизору новости и считать, это лучшее, что они сделали. Но они едут, пытаются вступить в ряды ВСУ и помочь нуждающимся", — говорит руководитель отдела продуктов гуманитарного склада Александр Мирошниченко.

Таких как Брайан и Рубен в Украине тысячи, и с ними наша победа над соседом-террористом с каждым днем становится ближе.

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