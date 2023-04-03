За що підірвали Владлена Татарського: версії експертів

Вибух у центрі Санкт-Петербурга, внаслідок якого загинув російський пропагандист, "військкор" Владлен Татарський (справжнє ім'я - Максим Фомін), породив кілька версій того, що сталося.

Кремль одразу поклав відповідальність за організацію вибуху в кафе на керівництво України. Крім того, за офіційною російською версією, до ліквідації Татарського начебто причетні активісти Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, в чиєму кафе стався вибух, заявив, що організатори - "група радикалів", які "навряд чи мають відношення" до українського уряду.

Своєю чергою, в Офісі президента України пов'язують теракт з внутрішньополітичною боротьбою в Росії.

ТСН.ua зібрав версії експертів щодо події у Санкт-Петербурзі.

Ліквідація Владлена Татарського могла стати стала наслідком конфлікту Пригожина з керівництвом міноборони РФ, які намагаються перекладати один на одного відповідальність за невдачі на фронті (Татарський активно піарив ПВК "Вагнер" - ред.).

Таку версію озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Те, що відбулося в Петербурзі - це "розбірки" російських найманців, бандитів-пригожинців з одного боку, і з іншого боку - російського військового керівництва. Це вже наслідки того, що вони провалюють бойові дії. Це вже екстраполюється на події в Росії", - вважає Мусієнко.

Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в інтерв'ю ТСН.ua висловив припущення, що Татарський міг "перейти дорогу" комусь з російської влади.

"Хто саме це підірвав? На моє особисте припущення - це місцеві між собою. Одразу аналогія вилізає - Дар'я Дугіна. "Дашу Дугіну підірвали, а хотіли її тата..." Чим Дугін чи його донька були такі примітні, щоб їх треба було підривати? Що б змінилося з їхньою загибеллю? Війна б зупинилася, перейшла в якийсь інший формат? Ні. Так само і Владлен Татарський. Він військкор, а у військкорів великий конфлікт з російською владою", - наголосив Ступак.

За його словами, військкори пишуть багато того, що не подобається російській владі - недостатність оснащення, загибель людей. Це Кремлю не дуже подобається, але "закрити" військкорів вони не можуть, оскільки ті працюють у патріотичному полі.

Експерт також не виключив, що загибель Татарського могла бути пов'язана з певними замовними публікаціями в його Telegram-каналі:

"Можливо, брали гроші російські військкори за якісь публікації... Можливо, взяв гроші, не дотримав обіцянку і злетів у повітря".

Російська політична аналітикиня Ольга Курносова в ефірі каналу "Freeдом" припустила, що вибух у кафе пов'язаний з конфліктом Пригожина з губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим (Пригожин жорстко критикував Бєглова і вимагав його відставки - ред.).

"Це кафе належить Євгену Пригожину. Це місце – Університетська набережна, там Пригожин відкривав свій перший ресторан. Біля Університетської набережної стояв корабель, на якому був Путін із французьким президентом, їх обслуговував Пригожин. Це дуже культове для Євгена Пригожина місце. Там усі його бізнеси розпочиналися, які так розрослися. З іншого боку, ми знаємо, наскільки напружені стосунки між Євгеном Пригожиним та губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим... Це може бути черговий раунд внутрішньої боротьби, зокрема, дискредитація Пригожина особисто", - вважає Курносова.

Експертка також зазначила, що самі виконавці могли бути використані втемну.

Вбивство Владлена Татарського є "знаковим" і може свідчити про наближення великих змін на фронті.

Таку думку висловив в ефірі всеукраїнського телемарафону речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський. Він навів паралелі з загибеллю колаборанта Кирила Стрємоусова, яка передувала відступу армії РФ з Херсона.

Коментуючи ситуацію на фронті, Дмитрашковський зазначив:

"Ворог готується до оборони, ворог розуміє, що Донецький напрямок досить виснажений, втрачає бойову здатність. Саме тому вони показують свої оборонні можливості на Запорізькому напрямку. Вони вважають, що буде контрнаступ збоку Донецької області".

Представник ЗСУ висловив упевненість, що внаслідок українського контрнаступу "ворог просто приречений втікати".

"Хотілося б зазначити таку річ. Після загибелі Стрємоусова російські окупаційні війська здали Херсон. Вчорашній вибух у Пітері, думаю, знакова річ. Думаю, має щось статися на цьому напрямку", - вважає він.

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