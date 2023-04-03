В Петербурге взорвали пропагандиста Татарского: кто стоит за взрывом, объяснил эксперт

По словам эксперта, пропагандист мог взять деньги у определенных людей взамен на лояльность, не сдержал обещание, а потому взлетел в воздух.

В Санкт-Петербурге, в кафе, раздался взрыв. Из-за этого погиб известный "военкор"-пропагандист Владлен Татарский, у которого там был творческий вечер. Само же кафе принадлежит владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. В организации взрыва заподозрили девушку, подарившую Татарскому и взорвавшуюся статуэтку.

Что же случилось в кафе и кто может стоять за смертью Татарского, об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Это просто бизнес. Да, на входе, возможно, стоит какой-то человек и проверяет людей, тем более, что девушку сначала не пустили и просили оставить сверток, потому что "вдруг там бомба". Так и получилось. В РФ, а особенно в Москве и Санкт-Петербурге любое заведение, которое может генерировать деньги, кому-то принадлежит — какому-то главе администрации, его родственникам, одному из двух Пригожинов и т. п. Я думаю, что эту локацию выбрали через дисконт. Россияне очень любят шару и мероприятия, которые проходят бесплатно. Может быть, Татарскому предложили дисконт и именно это способствовало тому, что он разместился в этом заведении. Относительно того, кто именно его взорвал, есть предположение. Но, я лично считаю, что это был кто-то из местных", — рассказывает эксперт.

По словам Ступака, у российских "военкоров" конфликт с российскими властями. Несколько месяцев назад именно Пригожин инициировал встречу группы "военкоров" с Путиным для того, чтобы можно было обсудить проблемы. "Военкоры" иногда пишут то, что не нравится Кремлю — о недостатке оснащения, о том, что гибнут люди. Кремлю это не нравится, но посадить "военкоров" они пока не могут.

"То есть закрыть их за то, что их патриотичность была "слишком большой" было бы неправильно. Я думаю, что, возможно, российские "военкоры" где-то брали деньги. В российском сегменте Телеграмма очень развита история с проплаченными публикациями и блоком — когда платят деньги за то, чтобы вы никогда не ставили против меня какую-либо информацию, которая играет против меня. Возможно, он взял деньги, не сдержал обещание и взлетел в воздух", — подытожил военный эксперт.