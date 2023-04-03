Столтенберг сообщил дату официального присоединения Финляндии к НАТО

Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса 4 апреля.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей министров иностранных дел НАТО в бельгийском Брюсселе.

"Мы впервые поднимем флаг Финляндии здесь, в штаб-квартире НАТО. Это будет хороший день для безопасности Финляндии, безопасности Северных стран и НАТО в целом", — сказал Столтенберг.

Кроме того, он отметил, что Швеция также будет себя чувствовать в большей безопасности после вступления Хельсинки в НАТО.

Добавим, что Финляндия официально станет 31-м членом НАТО после того, как Турция последним из государств Альянса одобрила заявку страны на вступление. По словам Генсека Альянса Йенса Столтенберга, все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении страны. Он уже поздравил финского президента Саули Нииностио с этим историческим событием.

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