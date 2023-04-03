В Финляндии прошли парламентские выборы

В воскресенье, 2 апреля, прошли парламентские выборы в Финляндии. Победила партия "Национальная коалиция", получив 20,8% голосов.

Об этом информирует издание Yle.

Партия-победитель обеспечила себе 48 мандатов. Второй место заняла партия "Настоящие финны" и получила 46 мандатов. Третье место за "Социал-демократической партией" главы правительства Финляндии Санны Марин – 43 мандадта. В общей сложности парламент Финляндии состоит из 200 депутатов.

"Больше всего голосов из отдельных кандидатов набрали глава "Истинных финнов" Риикка Пурра (42,5 тысячи), лидер СДП Санна Марин (35,6 тысячи) и кандидат от Коалиции Элина Валтонен (32,4 тысячи)", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что "Социал-демократическая партия" не победила на выборах, Марин назвала воскресный вечер "очень увлекательным".

"Мы получили 20,7% досрочных голосов, подсчитанных на данный момент. Это, безусловно, очень увлекательный вечер", — написала она на своей странице в Twitter.

Напомним, заявку Финляндии в НАТО ратифицировали все страны-члены Альянса. На днях государство станет полноправным членом военно-политического блока.