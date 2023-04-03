Астрологический прогноз на 3 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день удачен для любого важного дела, что особенно важен в понедельник. Принятые решения окажутся максимально правильными, а общение с людьми – особенно делового характера – принесет ожидаемый результат.

Символ дня: труба – символ призыва к действию.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: лиловый, сиреневый, лавандовый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не оставляют последствий, особенно если вовремя взяться за лечение.

Питание дня: питаться необходимо в соответствии с правилами ЗОЖ: минимум вредных и максимум полезных продуктов.

Стрижка дня: стрижка не только облагородит внешность, но и поможет стать более состоятельным человеком.

Дачные работы дня: растения нуждаются в поливе и подкормке.

Магия и мистика дня: если возникнет необходимость найти ответ на важный вопрос, лучше всего – обратиться к экстрасенсу.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут существенной информации, поэтому, даже если их сюжет будет неприятным, не стоит принимать его близко к сердцу.

Табу дня: нельзя перегружать зрение – долго работать на компьютере и читать при слабом освещении.

Цитата дня: "Подлинная радость идет от активности мозга и напряжения тела; эти две вещи всегда идут рука об руку" (Вильгельм Гумбольдт).

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