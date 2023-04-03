Астрологический прогноз на 3 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день удачен для любого важного дела, что особенно важен в понедельник. Принятые решения окажутся максимально правильными, а общение с людьми – особенно делового характера – принесет ожидаемый результат.
Символ дня: труба – символ призыва к действию.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: лиловый, сиреневый, лавандовый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не оставляют последствий, особенно если вовремя взяться за лечение.
Питание дня: питаться необходимо в соответствии с правилами ЗОЖ: минимум вредных и максимум полезных продуктов.
Стрижка дня: стрижка не только облагородит внешность, но и поможет стать более состоятельным человеком.
Дачные работы дня: растения нуждаются в поливе и подкормке.
Магия и мистика дня: если возникнет необходимость найти ответ на важный вопрос, лучше всего – обратиться к экстрасенсу.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут существенной информации, поэтому, даже если их сюжет будет неприятным, не стоит принимать его близко к сердцу.
Табу дня: нельзя перегружать зрение – долго работать на компьютере и читать при слабом освещении.
Цитата дня: "Подлинная радость идет от активности мозга и напряжения тела; эти две вещи всегда идут рука об руку" (Вильгельм Гумбольдт).
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