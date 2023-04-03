Астрологічний прогноз на 3 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день вдалий для будь-якої важливої справи, що особливо важливо у понеділок. Ухвалені рішення виявляться максимально правильними, а спілкування з людьми – особливо ділового характеру – принесе очікуваний результат.

Символ дня: труба – символ заклику до дії.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: бузковий, лавандовий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, минають швидко і не залишають наслідків, особливо якщо вчасно взятися за лікування.

Харчування дня: харчуватися необхідно відповідно до правил ЗОЖ: мінімум шкідливих та максимум корисних продуктів.

Стрижка дня: стрижка не лише ушляхетнить зовнішність, а й допоможе стати більш заможною людиною.

Дачні роботи дня: рослини потребують поливання та підживлення.

Магія та містика дня: якщо виникне потреба знайти відповідь на важливе запитання, найкраще – звернутися до екстрасенса.

Сни дня: сни цієї ночі не несуть суттєвої інформації, тому, навіть якщо їхній сюжет буде неприємним, не варто приймати його близько до серця.

Табу дня: не можна перевантажувати зір, довго працювати на комп'ютері і читати за слабкому освітлення.

Цитата дня: "Справжня радість йде від активності мозку і напруженості тіла; ці дві речі завжди йдуть пліч-о-пліч" (Вільгельм Гумбольдт).

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