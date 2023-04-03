Повітряна тривога в деяких областях України

У низці регіонів України оголошена повітряна тривога в ніч проти 3 квітня – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, а також Луганській областях і в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 2 квітня заявив, що наступний тиждень буде "особливо вагомим для нашого захисту".