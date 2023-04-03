Обстріл Костянтинівки "Ураганами": кількість постраждалих зросла

У Костянтинівці, що на Донеччині, завершили огляд на місцях "прильотів", які сталися через атаку загарбників у неділю, 2 квітня. Виявлено шістьох загиблих і одинадцятьох постраждалих.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За результатами обстрілу огляд місця події завершено. Шість людей загинули, 11 отримали пораення. Пошкоджень зазнали об'экти інфраструктури в місті: дитячий садочок, 16 багатоквартирних будинків, 17 приватних будинків, водогін та інші об'єкти", - зазначив він.

Усім пораненим надається медична допомога по злагодженому алгоритму. Окрім цього, загарбники сьогодні обстріляли Курахове й Торецьк. Там пошкоджені енергетичні об'єти, розповів Кириленко.

Нагадаємо, зранку в неділю окупанти "Ураганами" вдарили по центру міста Костянтинівка. Спочатку повідомляли про трьох загиблих та шістьох поранених. Проте згодом виявилося, що жертв і постраждалих більше.

Росте кількість жертв обстрілу Костянтинівки - росіяни били по місту "Ураганами"