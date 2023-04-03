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Обстріл Костянтинівки "Ураганами": кількість постраждалих зросла

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Обстріл Костянтинівки "Ураганами": кількість постраждалих зросла

Зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу Костянтинівки / Фото: Павло Кириленко/Facebook

Окрім втрат серед мирного населення, внаслідок чергового терору окупантів пошкоджено десятки багатоповерхівок і приватних будинків.

У Костянтинівці, що на Донеччині, завершили огляд на місцях "прильотів", які сталися через атаку загарбників у неділю, 2 квітня. Виявлено шістьох загиблих і одинадцятьох постраждалих. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.  

"За результатами обстрілу огляд місця події завершено. Шість людей загинули, 11 отримали пораення. Пошкоджень зазнали об'экти інфраструктури в місті: дитячий садочок, 16 багатоквартирних будинків, 17 приватних будинків, водогін та інші об'єкти", - зазначив він. 

Усім пораненим надається медична допомога по злагодженому алгоритму. Окрім цього, загарбники сьогодні обстріляли Курахове й Торецьк. Там пошкоджені енергетичні об'єти, розповів Кириленко. 

Нагадаємо, зранку в неділю окупанти "Ураганами" вдарили по центру міста Костянтинівка. Спочатку повідомляли про трьох загиблих та шістьох поранених. Проте згодом виявилося, що жертв і постраждалих більше.

Росте кількість жертв обстрілу Костянтинівки - росіяни били по місту "Ураганами"

Росте кількість жертв обстрілу Костянтинівки - росіяни били по місту "Ураганами"

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Дата публікації
Перегляди
594
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