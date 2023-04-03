Обстрел Константиновки "Ураганами": количество пострадавших возросло

Кроме потерь среди мирного населения, в результате очередного террора окупантов повреждены десятки многоэтажек и частных домов.

В Константиновке Донецкой области завершили осмотр на местах "прилетов", которые произошли из-за атаки захватчиков в воскресенье, 2 апреля. В результате обстрела обнаружили шесть погибших и одиннадцать пострадавших.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"По результатам обстрела осмотр места происшествия завершен. Шесть человек погибли, 11 получили ранения. Повреждения получили объекты инфраструктуры в городе: детский сад, 16 многоквартирных домов, 17 частных домов, водопровод и другие объекты", — отметил он.

Всем раненым оказывается медицинская помощь по слаженному алгоритму. Кроме того, захватчики сегодня обстреляли Курахово и Торецк. Там повреждены энергетические объекты, рассказал Кириленко.

Напомним, утром в воскресенье оккупанты "Ураганами" ударили по центру города Константиновка. Сначала сообщали о трех погибших и шести раненых. Но затем стало известно, что жертв и пострадавших больше.

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