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Обстрел Константиновки "Ураганами": количество пострадавших возросло

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Обстрел Константиновки "Ураганами": количество пострадавших возросло

Выросло количество пострадавших в результате обстрела Константиновки / Фото: Павел Кириленко/Facebook

Кроме потерь среди мирного населения, в результате очередного террора окупантов повреждены десятки многоэтажек и частных домов.

В Константиновке Донецкой области завершили осмотр на местах "прилетов", которые произошли из-за атаки захватчиков в воскресенье, 2 апреля. В результате обстрела обнаружили шесть погибших и одиннадцать пострадавших.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"По результатам обстрела осмотр места происшествия завершен. Шесть человек погибли, 11 получили ранения. Повреждения получили объекты инфраструктуры в городе: детский сад, 16 многоквартирных домов, 17 частных домов, водопровод и другие объекты", — отметил он.

Всем раненым оказывается медицинская помощь по слаженному алгоритму. Кроме того, захватчики сегодня обстреляли Курахово и Торецк. Там повреждены энергетические объекты, рассказал Кириленко.  

Напомним, утром в воскресенье оккупанты "Ураганами" ударили по центру города Константиновка. Сначала сообщали о трех погибших и шести раненых. Но затем стало известно, что жертв и пострадавших больше.

Растет количество жертв обстрела Константиновки - россияне избивали по городу "Ураганами"

Растет количество жертв обстрела Константиновки - россияне избивали по городу "Ураганами"

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Дата публикации
Просмотры
325
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