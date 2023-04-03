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Пострадали частные дома: россияне атаковали четыре громады в Сумской области

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Пострадали частные дома: россияне атаковали четыре громады в Сумской области

Обстрел Сумщины, фото/полиция

Оккупанты продолжают терроризировать приграничные населенные пункты Украины.

В воскресенье, 2 апреля, захватчики обстреляли четыре громады в Сумской области. Ряд населенных пунктов получили повреждения в результате ракетных и минометных обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Юнакиевская громада: россияне били из миномета — 20 "прилетов". Повреждены помещения агропредприятия: здание фермы, холодильное оборудование и линия электросети;
  • Хотинская громада: 12 "прилетов" в результате минометных обстрелов. Повреждены 6 частных домов;
  • Белопольская громада: зафиксировано два обстрела из миномета — 17 "прилетов";
  • Краснопольская громада: обстрел из ПТРК (управляемая ракета), а также минометный обстрел – 2 "прилета".

Ранее мы сообщали, что количество жертв в результате обстрела Константиновки возросло. Из-за атаки захватчиков погибли шесть человек.

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Дата публикации
Просмотры
352
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