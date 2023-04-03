Воздушная тревога в некоторых областях Украины

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 3 апреля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространение воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Сумской, а также Луганской областях и временно оккупированном Крыму.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 2 апреля заявил, что следующая неделя будет "особо весомой для нашей защиты".