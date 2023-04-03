Руйнівний торнадо у США: кількість загиблих зросла до 32

Станом на зараз, найбільше жертв виявили в штаті Теннесі - 15 загиблих.

Кільксть загиблих внаслідок руйнівного торнадо у США зросла до 32 людей. У деяких штатах через наслідки негоди оголосили надзвичайний стан.

Про це повідомляє Associated Press.

За оновленими даними, торнадо зруйнувало будинки й підприємства, а також завдав чималі фінансові збитки в 11 штатах. Станом на зараз, найбільше жертв у Теннесі - 15 загиблих. Багато життів негода забрала у штатах Індіана, Арканзас, Іллінойс, Алабама та Міссісіпі.

Мешканці містечка Вінна, що в штаті Арканзас, прокинувшись уранці суботи, побачили, що понівечений шкільний дах і вибиті вікна. Місцева жінка Ешлі Макміллан розповіла, що вона разом із чоловіком, дітьми та собаками ховалися від торнадо в ванній, молившись і прощаючись одне з одним. На їхній будинок впало дерево, але в підсумку вся сім'я пережила негоду неушкодженою.

Раніше ми повідомляли, що місто Бельвідер (штат Іллінойс) торнадо накрив під час концерту рок-групи в театрі Apollo, на якому були присутні сотні людей. Через обвалення частини даху загинув 50-річний чоловік, а ще 40 людей отримали поранення.

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