Разрушительное торнадо в США: количество погибших возросло до 32

Больше всего жертв обнаружили в штате Теннеси — 15 погибших.

Число погибших в результате разрушительного торнадо в США возросло до 32 человек. В некоторых штатах из-за последствий непогоды объявили чрезвычайное положение.

Об этом сообщает Associated Press.

По обновленным данным, торнадо разрушило дома и предприятия, а также нанес немалый финансовый ущерб в 11 штатах. Больше всего жертв в Теннеси — 15 погибших. Много жизней непогода унесла в штатах Индиана, Арканзас, Иллинойс, Алабама и Миссисипи.

Жители городка Винна, что в штате Арканзас, проснувшись утром субботы, увидели разорванную школьную крышу и выбитые окна. Местная женщина Эшли Макмиллан рассказала, что она вместе с мужем, детьми и собаками прятались от торнадо в ванной, молясь и прощаясь друг с другом. На их дом упало дерево, но в результате вся семья пережила непогоду.

Ранее мы сообщали, что город Бельвидер (штат Иллинойс) накрыл торнадо во время концерта рок-группы в театре Apollo, на котором присутствовали сотни людей. Из-за обрушения части крыши погиб 50-летний мужчина, а еще 40 человек получили ранения.

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