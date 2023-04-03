В Черногории прошли президентские выборы: кого избрали

В воскресенье, 2 апреля, в Черногории прошли президентские выборы. По итогам голосования победил Яков Милатович, который в последующие пять лет будет занимать пост президента.

Он уверенно победил Милу Джукановича, набрав 60% голосов избирателей, сообщает черногорское издание RTCG.

Милатович, за которого проголосовало большинство граждан, баллотировался в президенты от партии "Европа сейчас". В то же время, его поддерживали просербские и пророссийские партии. Они же ранее пытались дестабилизировать ситуацию в стране, замедлить ее вступление в ЕС и расширить отношения с РФ и Сербией.

Якову Милатовичу удалось обойти по количеству голосов Милу Джукановича, который со своей партией почти постоянно находился у власти Черногории последние тридцать лет. Джуканович четыре срока занимал должность премьер-министра и два срока был президентом.

Как известно, участие Милатовича в президентских выборах стало сенсацией, ведь он фактически "запрыгнул в последний вагон", возглавив партию "Европа сейчас" уже на этапе регистрации. Ранее мы сообщали, что неожиданный результат выборов в Черногории может изменить поддержку Украины и повлиять на Европу.

Поддержка Украины под угрозой, как и сама Европа - неожиданный результат выборов в Черногории