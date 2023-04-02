3 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 3 апреля, в православном календаре день памяти святителя Кирилла. Он известен верующим как ученик апостола Петра, которого он поставил епископом острова Сицилия. За свои благочестивые деяния, помощь нуждающимся и служение Господу получил дар исцеления и чудотворения.

Умер в глубокой старости. Похоронили святителя на острове, а у его могилы еще долгое время творились настоящие чудеса.

Церковный праздник 3 апреля – день памяти преподобного Иакова

В церковных писаниях о преподобном Иакове сохранилось очень мало сведений. Духовенство считает, что он стремился к подвижнической жизни с самого детства. Постоянно постился и молился, а в юности принял монашеский сан.

Очень любил Иаков читать священные книги, а перед каждым чтением молился. За это его назначили епископом. Когда императором был Константин Копроним, власть боролась с чествованием икон. Иакова пытались склонить к отречению от Бога, но святой не согласился. За это его замучили до смерти.

Приметы 3 апреля

Народные приметы 3 апреля / Фото: Pexels

Много сока из березы до обилия дождей летом.

Гремит гром, значит год урожайным будет.

Голубые облака указывают на теплую и дождливую погоду.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья говорят, что в этот день лучше не поливать комнатные цветы, потому что этим можно спровоцировать в семье ссоры. Также не стоит стирать белье, а еще старайтесь не ругаться и не злословить.

Что можно делать завтра

Издавна было мнение, что 3 апреля вода из колодца имеет целебную силу. Поэтому ею обязательно умывались, купали в ней детей, а еще поливали овощи и сад.

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