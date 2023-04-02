3 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 3 квітня, в православному календарі день пам’яті святителя Кирила. Він відомий вірянам як учень апостола Петра, якого той поставив єпископом острова Сицилія. За свої благочестиві діяння, допомогу нужденним та служіння Господу, отримав дар зцілення та чудотворення.

Помер в глибокій старості. Поховали святителя на острові, а біля його могили ще довгий час творилися справжні чудеса.

Церковне свято 3 квітня — день пам'яті преподобного Якова

В церковних писаннях про преподобного Якова збереглося дуже мало відомостей. Духовенство вважає, що він прагнув до подвижницького життя з самого дитинства. Постійно постився і молився, а в юності прийняв чернечий сан.

Дуже любив Яків читати священні книги, а перед кожним читанням промовляв молитву. За це його назначили єпископом. Коли імператором був Костянтин Копронім влада боролася з вшануванням ікон. Якова намагалися схилити до зречення Бога, але святий не погодився. За це його замучили до смерті.

Прикмети 3 квітня

Народні прикмети 3 квітня / Фото: Pexels

Багато соку з берези до великої кількості дощів влітку.

Гримить грім, значить рік врожайним буде.

Сині хмари вказують на теплу і дощову погоду.

Що завтра не можна робити

Народні повір'я кажуть, що цього дня краще не поливати кімнатні квіти, бо цим можна спровокувати в сім'ї сварки. Також не варто прати білизну, а ще намагайтесь не лаятися і не лихословити.

Що можна робити завтра

Здавна існувала думка, що 3 квітня вода з колодязя має цілющу силу. Тому нею обов'язково вмивалися, купали в ній дітей, а ще поливали городину і сад.

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