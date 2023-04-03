У Фінляндії відбулися парламентські вибори

У неділю, 2 квітня, відбулися парламентські вибори в Фінляндії. Перемогла партія "Національна коаліція", отримавши 20,8% відотків голосів.

Про це інформує видання Yle.

Партія-переможець забезпечила собі 48 мандатів. Друге місце посіла партія "Справжні фіни" й отримала 46 мандатів. Третє місце за "Соціал-демократичною партією" очільниці уряду Фінляндії Санни Марін - 43 мандадти. Загалом парламент Фінляндії складається з 200 депутатів.

"Найбільше голосів із окремих кандидатів набрали голова "Істинних фінів" Ріїкка Пурра (42,5 тисячі), лідер СДП Санна Марін (35,6 тисячі) і кандидат від Коаліції Еліна Валтонен (32,4 тисячі)", - йдеться в повідомленні.

Попри те, що "Соціал-демократична партія" не перемогла на виборах, Марін назвала недільний вечір "дуже захоплюючим".

"Ми отримали 20,7% дострокових голосів, підрахованих на даний момент. Це безперечно дуже захоплюючий вечір", - написала вона на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, заявку Фінляндії до НАТО ратифікували всі країни-члени Альянсу. Тож, днями держава стане повноправним членом військово-політичного блоку..