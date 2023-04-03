Столтенберг повідомив дату офіційного приєднання Фінляндії до НАТО

Фінляндія офіційно стане членом Північноатлантичного альянсу 4 квітня.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО в бельгійському Брюсселі.

"Ми вперше піднімемо прапор Фінляндії тут, у штаб-квартирі НАТО. Це буде хороший день для безпеки Фінляндії, безпеки Північних країн і для НАТО в цілому", - сказав Столтенберг.

Окрім цього він відзначив, що Швеція також буде себе почувати у більшій безпеці після вступу Гельсінкі до НАТО.

Додамо, що Фінляндія офіційно стане 31-м членом НАТО після того, як Туреччина останньою з держав Альянсу схвалила заявку країни на вступ. За словами Генсека Альянсу Єнса Столтенберга, усі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання країни. Він уже привітав фінського президента Саулі Нііністьо з цією історичною подією.

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