По словам советника президента, Россия вернулась в СССР.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия вернулась в советскую классику.

Об этом он написал в Twitter.

В частности, он описал, в каком состоянии сейчас находятся граждане РФ.

"Вокруг враги!" Россия вернулась в советскую классику", — говорит Подоляк.

1. Изоляция (закрытые границы)

2. Шпионаж (любой иностранец, особенно журналист, попадает под арест).

3. Тотальные политические репрессии (аресты, скорые суды, длительные сроки) Остатки «демократии» отвергнуты, СССР вернулся.

Отметим, в Офисе президента отреагировали на взрыв в Петербурге, в результате которого погиб коллаборант и беглый зек-беглец Владлен Татарский, ставший "военным корреспондентом".

Также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что недавний визит Рафаэля Гросси в Запорожскую АЭС лишь подтвердил неэффективность и недееспособность МАГАТЭ.

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