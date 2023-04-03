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"Остатки демократии отброшены": Подоляк о возвращении РФ в "советскую классику"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
487
Время на прочтение
1 мин
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"Остатки демократии отброшены": Подоляк о возвращении РФ в "советскую классику"

Фото: Getty Images

По словам советника президента, Россия вернулась в СССР.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия вернулась в советскую классику.

Об этом он написал в Twitter.

В частности, он описал, в каком состоянии сейчас находятся граждане РФ.

"Вокруг враги!" Россия вернулась в советскую классику", — говорит Подоляк.

1. Изоляция (закрытые границы)

2. Шпионаж (любой иностранец, особенно журналист, попадает под арест).

3. Тотальные политические репрессии (аресты, скорые суды, длительные сроки) Остатки «демократии» отвергнуты, СССР вернулся.

Отметим, в Офисе президента отреагировали на взрыв в Петербурге, в результате которого погиб коллаборант и беглый зек-беглец Владлен Татарский, ставший "военным корреспондентом".

Также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что недавний визит Рафаэля Гросси в Запорожскую АЭС лишь подтвердил неэффективность и недееспособность МАГАТЭ.

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Дата публикации
Просмотры
487
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