Легендарная группа Scorpions планирует "концерт мира" в Киеве после победы

Легендарная группа Scorpions с начала полномасштабной войны поддержала Украину.

Солист коллектива Клаус Майне, ранее выражавший свое восхищение украинцами, заявил, что в будущем они планируют снова посетить Киев и дать там большой концерт.

"Потому что то, что будет дальше, может быть хуже, чем то, что сейчас. Когда война закончится, мы надеемся, что у нас будет концерт мира на Майдане в Киеве", – сказал исполнитель в интервью Berliner Kurier.

Кроме того, группа Scorpions полностью отказалась от концертов в России. По словам Майне, это принципиальная позиция коллектива.

"Я не думаю, что мы будем выступать в России. В ближайшем будущем это вообще не предвидится", — заявил музыкант.

Напомним, что летом 2022 года группа Scorpions спела на концерте переделала свой хит Winds of Change, в котором были строки о Москве. Однако теперь в своей песне группа упоминает Украину.

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