Единственный сын Олега Винника: как выглядит парень и где он находится

Известный певец Олег Винник, который ныне находится на лечении в Германии, тщательно скрывает свою личную жизнь и неохотно делится какими-либо подробностями.

Впрочем, журналистам удавалось узнать некоторые интересные детали из биографии артиста. В частности, Винника и его бэк-вокалистку Таюне, настоящее имя которой Таисия Сватко, якобы объединяют не только рабочие отношения. Журналисты в 2018 году выяснили у односельчан знаменитостей, что пара замужем еще со студенческих времен. Но это не все. Говорят, что у них есть общий 19-летний сын.

Олег Винник и Таюне / Фото: instagram.com/taunetaisia

Информацию о ребенке подтверждал и сам Олег Винник. В 2005 году, когда артист был неизвестен в Украине и работал в одном из театров Германии, он рассказал в интервью немецкому изданию, что воспитывает сына. С тех пор ни разу исполнитель ничего не говорил о парне.

Таюне с сыном от Олега Винника / Фото: Фото из социальных сетей

Как утверждается немало источников, первенца певца зовут Юлианом, и живет он в Германии, где учится в университете. Юноша не пошел по стопам звездного папы, а профессионально занялся спортом, а именно плаванием. Юлиан уже даже добился определенных успехов. Сын Олега Винника принимал участие в разных чемпионатах в Северной Германии, а в 2020 году занял призовое место в заплыве свободным стилем. Соответствующая информация находится на сайте спортивного клуба Шарлоттенбург, участником которого является Юлиан от 2016 года. Также именно там опубликованы фото вероятного сына Винника. Правда, рассмотреть Юлиана сложно, ведь он в резиновой шапочке и купальных очках.

Сын Олега Винника / Фото: Фото из социальных сетей

В общем, юноша избегает публичности. Юлиана в социальных сетях невозможно найти, а Олег Винник делает все возможное, чтобы о его наследнике никто ничего не узнал.

Напомним, недавно таролог Елена Кузьмич эксклюзивно для ТСН.ua сделала таропрогноз по картам на Олега Винника. Она рассказала, что за болезнь подкосила здоровье музыканта, когда он вернется в Украину и почему молчит о войне.

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