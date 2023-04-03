Єдиний син Олега Винника: який вигляд має хлопець та де він перебуває

Відомий співак Олег Винник, який нині перебуває на лікуванні у Німеччині, ретельно приховує своє особисте життя та неохоче ділиться якимись подробицями.

Утім, журналістам вдавалося дізнаватися деякі цікаві деталі з біографії артиста. Зокрема, Винника та його бек-вокалістку Таюне, справжнє ім'я якої Таїсія Сватко, нібито поєднують не лише робочі стосунки. Журналісти 2018 року вияснили в односельчан знаменитостей, що пара одружена ще від студентських часів. Та це не все. Подейкують, що в них є спільний 19-річний син.

Олег Винник і Таюне / Фото: instagram.com/taunetaisia

Інформацію про дитину підтверджував й сам Олег Винник. Так, 2005 року, коли артист був невідомий в Україні та працював в одному з театрів Німеччини, він розповів в інтерв'ю німецькому виданню, що виховує сина. Відтоді жодного разу виконавець нічого не говорив про хлопця.

Таюне з сином від Олега Винника / Фото: Фото з соціальних мереж

Як стверджуються чимало джерел, первістка співака звуть Юліаном, і живе він у Німеччині, де навчається в університеті. Юнак не пішов стопами зіркового тата, а професійно зайнявся спортом, а саме плаванням. Юліан вже навіть досяг певних успіхів. Син Олега Винника брав участь у різних чемпіонатах у Північній Німеччині, а 2020 року зайняв призове місце у запливі вільним стилем. Відповідна інформація є на сайті спортивного клубу Шарлоттенбург, учасником якого є Юліан від 2016 року. Також саме там є опубліковані фото ймовірного сина Винника. Щоправда, розгледіти Юліана складно, адже він у резиновій шапочці та купальних окулярах.

Син Олега Винника / Фото: Фото з соціальних мереж

Загалом, хлопець уникає публічності. Юліана в соціальних мережах неможливо знайти, а Олег Винник робить усе можливе, аби про його спадкоємця ніхто нічого не дізнався.

Нагадаємо, нещодавно тарологиня Олена Кузьмич ексклюзивно для ТСН.ua зробила таропрогноз за картами на Олега Винника. Вона розповіла, що за хвороба підкосила здоров'я музиканта, коли він повернеться до України та чому мовчить про війну.

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