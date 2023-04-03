Оля Полякова приголомшила, як у купальнику пірнула у холодну воду

Українська співачка Оля Полякова присвятила час собі та разом з 11-річною донькою Алісою насолодилася відпочинком.

Так, артистка порелаксувала у чані. Задля цього Поляковій навіть не довелося кудись їхати, адже він розташований на території її будинку. Як зізналась артистка, вона вперше за тривалий час вирішила відпочити у чаті.

"Перший раз за рік влізла до свого чану", - поділилася Оля.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Та після того, як Оля полежала в чані, вона трішки піддала своє тіло стресу. Так, Оля пірнула в холодну воду. Виконавиця не приховувала, що їй було дійсно холодно. Утім, такий релакс Поляковій сподобався.

"Холодно", - крізь зуби на відео кричала артистка.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше Оля Полякова поглузувала зі зрадниці Ані Лорак. Виконавиця розсекретила, хто "змусив" артистку поїхати з України до Росії.

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