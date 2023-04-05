Зеленський назвав конкретні кроки для перемоги України

Глава держави зазначив, що тиранія програє в історії, коли програє в Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що до перемоги України вже залишилося не так багато кроків, головне – щоб світ не зупинявся в солідарності.

Про це глава держави сказав під час виступу в Королівському замку у Варшаві 5 квітня.

"Чи багато ще треба кроків до неї (перемоги – ред.)? Ні. Треба лише не зупинятися в солідарності. Коли битва вимагає артилерії, її варто надавати. Коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій. Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати уваги, як відреагують у Росії на літаки у нас", – розповів Зеленський.

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Він закликав партнерів України діяти, а не гадати, "яке число буде безпечнішим поруч із літерою F – 16 чи якесь інше".

Президент України наголосив, що зараз триває битва за свободу, і в ній "неможливо перемогти частково".

"Повернемо все це зло епітафією російському імперіалізму. Ми встановимо свободу в Європі раз і назавжди. Тиранія програє в історії, коли програє в Україні, а Москва більше ніколи не вбиватиме", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський 5 квітня перебуває з офіційним візитом у Польщі. Там він зустрівся з президентом країни Анджеєм Дудою, який вручив українському колезі орден Білого Орла – найстарішу та найвищу нагороду Польщі.

Під час візиту до Польщі Зеленський наголосив, що "в майбутньому між нашими народами не буде існувати жодних кордонів: політичних, економічних і – що дуже важливо – історичних. Але для цього ще потрібно перемогти".

Окрім того, Польща та Україна погодили новий пакет військової допомоги. Йдеться про БТР Rosomak, самохідні міномети Rak, системи ППО.

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