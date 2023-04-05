В майбутньому без жодних кордонів: Зеленський прокоментував візит до Польщі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 5 червня, прибув до Польщі з офіційним візитом.

Президент Володимир Зеленський прибув до Польщі з першим за час повномасштабної війни офіційним візитом.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

“У майбутньому між нашими народами не буде існувати жодних кордонів: політичних, економічних і – що дуже важливо – історичних. Але для цього ще потрібно перемогти. Для цього потрібно ще трішки пройти пліч-о-пліч”, - наголосив Володимир Зеленський.

Цікаво, що допис він зробив трьома мовами: українською, англійською та польською.

Разом з президентом Польщу відвідала перша леді Олена Зеленська, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, МЗС України Дмитро Кулеба, а також голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія.

Нагадаємо, що польський президент Анджей Дуда вручив українському колезі Володимирові Зеленському орден Білого Орла - найстарішу та найвищу нагороду Польщі.

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