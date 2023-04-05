В будущем без границ: Зеленский прокомментировал визит в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 июня, прибыл в Польшу с официальным визитом.

Президент Владимир Зеленский прибыл в Польшу с первым за время полномасштабной войны официальным визитом.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

“В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и – что очень важно – исторических. Но для этого еще предстоит победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Интересно, что сообщение он сделал на трех языках: украинском, английском и польском.

Вместе с президентом Польшу посетила первая леди Елена Зеленская, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, МИД Украины Дмитрий Кулеба, а также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Напомним, что польский президент Анджей Дуда вручил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому орден Белого Орла — старейшую и высшую награду Польши.

Читайте также: