Зеленский назвал конкретные шаги для победы Украины

Глава государства отметил, что тирания проиграет в истории, когда проиграет в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что до победы Украины уже осталось не так много шагов, главное, чтобы мир не останавливался в солидарности.

Об этом глава государства сказал, выступая в Королевском замке в Варшаве 5 апреля.

"Много ли еще предстоит шагов к ней (победе – ред.)? Нет. Надо только не останавливаться в солидарности. Когда битва требует артиллерии, ее следует давать. Когда победа нуждается в танках, их грохот должен зазвучать на передовой. Когда независимость нуждается в воздухе, не нужно обращать внимание, как отреагируют в России на самолеты у нас", – рассказал Зеленский.

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Он призвал партнеров Украины действовать, а не думать, "какое число будет более безопасным рядом с буквой F – 16 или какое-нибудь другое".

Президент Украины подчеркнул, что сейчас идет битва за свободу, и в ней "невозможно победить частично".

"Вернем все это зло эпитафией российскому империализму. Мы установим свободу в Европе раз и навсегда. Тирания проиграет в истории, когда проиграет в Украине, а Москва больше никогда не будет убивать", – отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский 5 апреля находится с официальным визитом в Польше. Там он встретился с президентом страны Анджеем Дудой, который вручил украинскому коллеге орден Белого Орла – старейшую и высшую награду Польши.

В ходе визита в Польшу Зеленский подчеркнул, что "в будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и – что очень важно – исторических. Но для этого еще нужно победить".

Кроме того, Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи. Речь идет о БТР Rosomak, самоходных минометах Rak, системах ПВО.

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