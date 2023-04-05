Мобілізація в Росії: чому так активно "трясуть" Бурятію

Путінський режим "трясе" для виконання плану з мобілізації найбідніші регіони. Саме там є потенціал до набору людей. Зокрема, у списку таких регіонів – Бурятія.

Про це заявив військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак, інформує FREEДОМ.

"Трясуть там, де люди йдуть. Було таке повідомлення дуже показове, десь наприкінці 2022 року, приблизні аналізи першої хвилі мобілізації, і вже тоді до грудня 2022 року люди вже почали закінчуватися, набагато стрімкіше, ніж розраховувало на це російське командування і російські політики. Уже поставало питання тоді, що доведеться знову набирати людей, якесь доступне для огляду майбутнє, місяць-два-три доведеться знову їх брати, до того ж активно. А де брати, завдяки кому? А берімо в тих регіонах, де місцеві керівники показали хорошу оцінку з мобілізації, ось так відмінно набрали. Це означає, що там є потенціал, де можна брати”, — сказав він.

За словами експерта, у багатьох регіонах РФ вдалося мобілізувати необхідну кількість людей тому, що там низький рівень життя. Люди йдуть за 10, 20, 30, 100 тисяч рублів, щоб прогодувати сім’ї. А також завдяки пропаганді.

"Якщо там працює тільки 4 російські канали, і тобі нема на що дивитися, то, звісно, тобі здається, що ти з далекої Бурятії мусиш поїхати до міста — Артемівськ чи Бахмут, в одне з них, хоча насправді це одна локація, і вбити якогось міфічного бандерівця, який і гадки не має, де ти живеш, про твоє село, про твоїх рідних і близьких, але ти мусиш туди поїхати. І це їх штовхає", — підсумував Ступак.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували філософа-буддиста з Бурятії, який приїхав воювати і побачити племінника-окупанта.

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