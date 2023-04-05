Падіння літака у Брянській області: з’явилося відео допиту пілота

Чоловік, якого називають пілотом українського літака, заявив, що не знав про перебування над територією Росії.

В Мережі опублікували відео допиту затриманого співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Брянській області чоловіка, який начебто був пілотом українського легкомоторного літака, що здійснив аварійне приземлення на території держави-агресорки.

Відповідні кадри публікують російські Telegram-канали.

Чоловік назвався Олександром Морозовим, повідомивши, що приватно працює цивільним пілотом і не літав від початку війни. Документів з собою він не мав.

Йому начебто запропонували здійснити політ на висоті 50 метрів, стартувавши із Київської області, щоб перевірити роботу української ППО та зробити фотографію у зазначеному місці. За виконане завдання він нібито мав заробити 50 тисяч гривень.

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Політ, за його словами, мав відбуватися в південному напрямку, але курс визначав пілот іншого легкомоторного літака, за яким він повинен був слідувати і який повинен був дати сигнал, коли зробити знімок.

Чоловік на відео говорить, що не знав про місце свого перебування і про перетин повітряного простору Росії. Причиною падіння називає поломку гвинта.

Так званий пілот пояснив, що йому видали бронежилет та автомат, які він після приземлення закопав, щоб бійці української тероборони не сприйняли його за диверсанта.

В Україні повідомлення про падіння літака наразі не коментували.

Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії заявили, що у Брянській області зазнав аварії український легкомоторний літак.

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