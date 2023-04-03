Легендарний гурт Scorpions планує "концерт миру" у Києві після перемоги

Легендарний гурт Scorpions від початку повномасштабної війни підтримали Україну.

Соліст колективу Клаус Майне, який раніше висловлював своє захоплення українцями, заявив, що у майбутньому вони планують знову відвідати Київ та дати там великий концерт.

"Тому що те, що буде далі, може бути гірше, ніж те, що є зараз. Коли війна закінчиться, ми сподіваємося, що у нас буде концерт миру на Майдані в Києві", – сказав виконавець у інтерв'ю Berliner Kurier.

Крім того, гурт Scorpions повністю відмовився від концертів у Росії. За словами Майне, це принципова позиція колективу.

"Я не думаю, що ми будемо виступатив Росії. У найближчому майбутньому це взагалі не передбачається", - заявив музикант.

Нагадаємо, що влітку 2022 гурт Scorpions заспівав на концерті переробив свій хіт Winds of Change, у якому були рядки про Москву. Однак тепер у своїй пісні гурт згадує Україну.

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