Легендарний гурт Scorpions планує "концерт миру" у Києві після перемоги

Колектив також відмовився від будь-яких виступів у рф.
Легендарний гурт Scorpions від початку повномасштабної війни підтримали Україну.
Соліст колективу Клаус Майне, який раніше висловлював своє захоплення українцями, заявив, що у майбутньому вони планують знову відвідати Київ та дати там великий концерт.
"Тому що те, що буде далі, може бути гірше, ніж те, що є зараз. Коли війна закінчиться, ми сподіваємося, що у нас буде концерт миру на Майдані в Києві", – сказав виконавець у інтерв'ю Berliner Kurier.
Крім того, гурт Scorpions повністю відмовився від концертів у Росії. За словами Майне, це принципова позиція колективу.
"Я не думаю, що ми будемо виступатив Росії. У найближчому майбутньому це взагалі не передбачається", - заявив музикант.
Нагадаємо, що влітку 2022 гурт Scorpions заспівав на концерті переробив свій хіт Winds of Change, у якому були рядки про Москву. Однак тепер у своїй пісні гурт згадує Україну.
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