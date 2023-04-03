Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление пикап Mitsubishi L-200

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобиль передан подразделению, которое привлечено к выполнению задач на донецком направлении.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

Всего при содействии фонда ВСУ получили более 90 авто, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.