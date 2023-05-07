Подоляк объяснил, для чего Пригожин устроил "разборки" с Минобороны РФ

"Разборки" главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с Министерством обороны России преследуют цель исключительно отвлечения внимания. Украинцам необходимо сосредоточиться на будущем наступлении Вооруженных сил Украины.

Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Оскорбительная публичная дискуссия в "спец/треугольнике" #Пригожин–#Кадыров–#Шойгу при молчаливом соучастии Суровикина вообще не нуждается в обсуждении… Это отнюдь не о войне/#Бахмут/оперативном положении, а лишь о примитивном отвлечении внимания. Сейчас главное – предгрозовая тишина, накопление оружия и разрушение российского тыла", — говорится в сообщении.

Заявления оккупантов о Бахмуте

Евгений Пригожин обещал вывести своих наемников из Бахмута 10 мая из-за нехватки боеприпасов и передать позиции "кадыровцам".

Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что попросил Путина направить его боевиков в Бахмут и подразделение "Ахмат" якобы готово выдвигаться в Донецкую область.

Однако уже 7 мая Пригожин заявил, что террористические подразделения ЧВК "Вагнер" получат боеприпасы и вооружение для продолжения боевых действий в Бахмуте. Переговорами с Минобороны РФ займется Сергей Суровикин.

Российский террорист Игорь Гиркин заявил, что теперь не имеет значения, "дожмут ли" оккупанты Бахмут. Эта "победа" важна для будущей политической карьеры самого Пригожина.

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