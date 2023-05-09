США перебросили в Эстонию самые современные истребители F-22: какова цель

НАТО готовится к сдерживанию агрессии в балтийском небе.

Военно-воздушные силы США в понедельник, 8 мая, перебросили на авиабазу Эмар под Таллинном (Эстония) эскадрилью многоцелевых истребителей 5-го поколения F-22 Raptor.

Об этом сообщили в Командовании ВВС США.

"Истребители пятого поколения ВВС США, поддерживающие миссию воздушной защиты Объединенных вооруженных сил НАТО вдоль восточного фланга, 8 мая 2023 года выполнили развертывание Agile Combat Employment на авиабазе Эмари, Эстония, для сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря", - говорится в сообщении.

В начале апреля 12 истребителей F-22 были переброшены из США на польскую авиабазу Повидз для обеспечения миссии, дополняющей возможности объединенной противовоздушной и противоракетной обороны на восточном фланге НАТО.

Командование ВВС США в Европе также отметило, что в Латвии вооруженные силы Испании развернули систему противовоздушной обороны NASAMS, а находящиеся в Эстонии британские истребители Typhoon осуществляют патрулирование воздушного пространства над Балтикой.

"Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – расположены на критически важном воздушном, сухопутном и морском коридоре, что требует скоординированного подхода между членами Альянса для поддержки и поддержки международной свободы маневра во всем регионе", — отметили в ВВС США.

F-22 Raptor – это одноместный двореактивный тактический истребитель пятого поколения, основанный на технологиях малозаметности. Максимальная скорость самолета – 2414 км/ч, масса – 19,7 тонн, дальность полета – 3000 км. Истребитель считается первым самолетом пятого поколения в американской авиации. Он способен выполнять миссии "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Напомним, американский истребитель F-16 разбился во время учений вблизи границ КНДР.

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