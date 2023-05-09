В Николаевской области сбили разведывательный беспилотник РФ

В Николаевской области во вторник, 9 мая, противовоздушная оборона уничтожила российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщило Воздушное командование "Південь".

"9 мая 2023 года в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь уничтожен российский разведывательный БПЛА "Орлан-10", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 9 мая оккупанты осуществили запуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555 по Украине. ПВО уничтожило 23 ракеты.

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