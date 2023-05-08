Реал – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж первого полуфинального поединка между "сливочными" и "горожанами".

Во вторник, 9 мая, мадридский "Реал" будет принимать "Манчестер Сити" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится на стадионе "Сантьягу Бернабеу" в столице Испании. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ответная игра запланирована на среду, 17 мая, в Манчестере на стадионе "Этихад".

Победитель противостояния "Реал" – "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов 10 июня в Стамбуле сыграет против триумфатора дуэли между итальянскими "Миланом" и "Интером".

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого поединка между "Реалом" и "Манчестер Сити".