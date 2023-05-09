В параде к 9 Мая принял участие командир "бучанских палачей"

В Россию Омурбеков вернулся после ранения. Ему присвоили звание героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".

Командир " бучанских палачей", полковник Азатбек Омурбеков, получивший после резни в Киевской области "героя" России, принял участие в параде к 9 мая в Хабаровске.

Об этом сообщили журналисты "Важных историй".

Они зафиксировали полковника армии РФ Азатбека Омурбекова во время того, как он отдавал честь, проезжая на танке по площади Хабаровска 9 мая.

Известно, что Омурбеков убивал украинцев в период временной оккупации Киевской области в 2022 году, а также отдавал приказы "убивать всех, у кого найдут телефоны", и "обстреливать гражданские машины". Он командовал 64-й мотострелковой бригадой.

По информации журналистов, один из военных этой бригады Даниил Фролкин признался, что во время оккупации одного из сел в Украине убил мирного жителя. По его словам, Омурбеков избивал и унижал солдат.

"Этому командованию пытались объяснить, что мы больше в наступление не пойдем. Омурбеков после этого начал пацанов бить, вроде бы они слабаки, нецензурной бранью их покрывал просто. Одному прикладом по лицу ударил, другому пистолет приставил ко лбу, сказал: "Я сейчас тебя вообще застрелю и мне вообще ничего за это не будет", — заявил Фролкин.

Более того, Омурбеков весь период оккупации "просидел в подвале школы", где был штаб, а также врал командованию об успехах бригады.

Напомним, в Буче российские солдаты массово грабили дома, убивали людей и даже маленьких детей, ведь их целью было уничтожение всего украинского, что отметил гражданин Казахстана, который рассказал об этих событиях, свидетелем которых стал сам.

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