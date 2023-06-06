Московскому патриархату дали три дня на освобождение Лавры — Ткаченко

В понедельник, 5 июня, комиссия МКИП завершила свою работу в Киево-Печерской лавре и подписала с Заповедником акт приема-передачи государственного имущества.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, в общей сложности комиссия проверила и возвращает в пользование государству 79 объектов. Все они в разных состояниях.

"УПЦ МП допущена самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории Заповедника. Со всем этим еще будем разбираться", — пообещал Ткаченко.

Заповедник выдвинул требование УПЦ МП о безотлагательном освобождении, прекращении использования и возвращении Заповеднику его имущества. Теперь в течении 3 рабочих дней московский патриархат должен полностью покинуть стены Лавры.

"В случае отказа - будет суд для принятия соответствующего решения об устранении препятствий Заповеднику в пользовании имуществом. Сегодня представители Монастыря отказались через канцелярию принять Акт приема-передачи государственного имущества. Заповедник отправил все документы по почте и в электронном формате", - отметил министр.

Ткаченко подчеркнул, что "это действительно историческое решение и непростая работа — но Лавра должна быть украинской, и она возвращается в государство".

Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" 29 марта объявил о расторжении договора об аренде с Украинской православной церковью Московского патриархата, однако длительное время представителей комиссии не допускали на территорию церкви.

Священники УПЦ МП заявили, что якобы в Министерстве культуры нет "никаких юридических оснований для таких действий", а сам факт назвали ультиматумом власти. На фоне ситуации разгорелся общегосударственный скандал.

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