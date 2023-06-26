На Одещині з вікна випала чотирирічна дівчинка: отримала важкі травми

У Крижанівці Одеської області з вікна випала чотирирічна дівчинка. Дитина сперлася на москітну сітку. Її шпиталізували до медзакладу у важкому стані.

Про це 26 червня повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Про подію поліцію повідомили медики обласної дитячої клінічної лікарні, куди доправили дівчинку. У потерпілої лікарі діагностувати закриту черепно-мозкову травму голови, струс головного мозку та забій спини.

За попередньою інформацією, дитина з цікавості забралася на підвіконня, сперлася на москітну сітку та випала з вікна. Тим часом її мати поралася на кухні.

Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Як повідомлялося, біля Львова через удар електричним струмом загинув 12-річний хлопчик. Трагедія сталась під час рибалки. Дитина випадково зачепила лінії електропередач.

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