Рубль лихоманить: заколот Пригожина підриває російську економіку

У Росії рубль уперше від березня 2022 року сягнув позначки в 88 рублів і досяг 15-місячного мінімуму. Тим часом показники євро становлять 95,77 руб.

Про це пише видання The Moscow Times.

Паніка на валютному ринку РФ почалася на тлі заколоту найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Ситуація досі залишається невизначеною, тому, за словами директора з інвестицій ІК "Локо-Інвест" Дмитра Польового, росіяни та бізнес продовжуватимуть виводити валютні заощадження за кордон.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України взимку 2022 року, тільки фізособи переказали за кордон понад $60 млрд, а великий бізнес залишив на закордонних рахунках понад $90 млрд доходів.

Тим часом аналітики UniCredit вважають, що незрозумілість у майбутньому після повстання бойовиків проти чинної влади і далі тиснутиме на рубль, штовхаючи долар до позначки 90.

За підсумками червня 2023 року курс американської валюти додав 7%, європейської — майже 10%. Від початку року долар і євро здорожчали на 15 і 20 рублів відповідно. За масштабами девальвації — на понад 20% за пів року — рубль увійшов до списку однієї з найслабших валют світу і майже наздогнав турецьку ліру.

Керівник відділу інвестиційного консультування "Алор Брокер" Олексій Антонов не виключив, що рубль і далі втрачатиме позиції.

"Підвищення ключової ставки Банку Росії на наступному засіданні, ймовірність чого близька до 100 відсотків, не дуже підтримає рубль, якщо, звісно, регулятор не підвищить ставку одразу на 2-3 відсоткових пункти", — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що 2022 року рекордні ціни на енергоносії врятували економіку Росії. Однак уже найближчим часом наслідки санкцій підведуть країну-агресора до економічної ями. Після пандемії коронавірусу і початку повномасштабної війни в Україні світова економіка перебуває в хиткому стані. Їй буде важко впоратися з новою кризою, такою як політичний і військовий хаос у Росії.

Росія вже випала з-поміж 10 найбільших економік світу, проте вона залишається одним із найбільших постачальників енергоносіїв на світові ринки навіть з урахуванням санкцій Заходу.

Від кінця минулого року в російському бюджеті сформувалася діра у кілька трильйонів рублів, а доходів у січні не вистачило і на половину витрат. І головне – Росія втратила свою позицію ключового постачальника енергоресурсів до Європи, що, за оцінками МЕА, коштуватиме агресору $1 трлн до 2030 року.