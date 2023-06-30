За новим законом родини загиблих унаслідок поранення отримуватимуть одноразову виплату у розмірі 100 тисяч гривень.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про доплати та відпустки військовим.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Згідно із законом, строковикам доплачуватимуть 6 тисяч гривень щомісяця та курсантам 2,35 тисячі гривень.

Водночас у ньому збережені норми про запровадження відпусток для військових на строк до 30 днів щорічних та до 10 днів на випадок сімейних обставин.

Крім того, участь у веденні бойових дій військових з-поміж мобілізованих буде заборонена тим, які не пройшли базовий курс військової школи тривалістю щонайменше один місяць.

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Передбачається, що пораненим, яких визнали непридатними до військової служби та зарахованих у розпорядження відповідних командирів, у перші два місяці будуть виплачувати кошти, які отримували за останніми посадами. ", - зазначено у повідомленні.

Також відомо, що батьківщини загиблих внаслідок поранення будуть отримувати одноразову виплату в розмірі 100 тисяч гривень, таку ж суму отримуватимуть тяжко поранені на лікуванні, полонені та зниклі безвісти.

Мінімальні доплати для інструкторів становитимуть 15 тисяч гривень.

"Водночас вони мають право переходити на службу за мобілізацією за власним бажанням. При цьому термін безперервної відпустки на лікування може становити не більше чотирьох місяців", - зазначено у змінах.

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