По новому закону семьи погибших в результате ранения будут получать одноразовую выплату в размере 100 тысяч гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках военным.

Об этом сообщается на сайте парламента.

По закону срочникам будут доплачивать 6 тысяч гривен ежемесячно и курсантам 2,35 тысячи гривен.

В то же время, в нем сохранены нормы о введении отпусков для военных на срок до 30 дней ежегодных и до 10 дней на случай семейных обстоятельств.

Кроме того, участие в ведении боевых действий военных среди мобилизованных будет запрещено тем, которые не прошли базовый курс военной школы продолжительностью не менее одного месяца.

Предполагается, что раненым, признанным непригодными к военной службе и зачисленным в распоряжение соответствующих командиров, в первые два месяца будут выплачивать средства, получаемые по последним должностям. ", — отмечено в сообщении.

Также известно, что родины погибших в результате ранения будут получать одноразовую выплату в размере 100 тысяч гривен, такую же сумму будут получать тяжело раненые на лечении, пленные и пропавшие без вести.

Минимальные доплаты для инструкторов составят 15 тысяч гривен.

"В то же время они имеют право переходить на службу по мобилизации по собственному желанию. При этом срок непрерывного отпуска на лечение может составлять не более четырех месяцев", — говорится в переменах.

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