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В России отменили главную авиавыставку

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В России отменили главную авиавыставку

В России упразднили международный авиационно-космический салон Макс-2023. / Фото: Associated Press

Авиашоу решили отменить из-за "вопроса безопасности".

В России отменили международный авиационно-космический салон Макс-2023, который должен пройти 25-30 июля. Пока его перенесли на следующий год.

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"Вместо 2023 года проведение международного авиационно-космического салона запланировано на 2024 год, также Макс состоится в 2025 году. Место проведения крупнейших мероприятий в аэрокосмической индустрии евразийского пространства остается неизменным — город Жуковский Московской области", — говорится в сообщении.

По словам президента авиасалона Магомеда Толбоева, отменить авиашоу Макс решили из-за "вопроса безопасности".

К слову, каждый год на этом авиасалоне демонстрируют достижение мирового авиапрома и космической отрасли. В частности, именно в Жуковском состоялась презентация российской гражданской и военной авиатехники. Так, в 2021 году там показали легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate.

Напомним, именно из-за "вопросов безопасности" и "возможных диверсий" по всей России массово отменяли традиционные парады на 9 мая.

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Дата публикации
Просмотры
612
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