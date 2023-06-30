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У Росії скасували головну авіавиставку

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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У Росії скасували головну авіавиставку

В Росії скасували міжнародний авіаційно-космічний салон Макс-2023. / Фото: Associated Press

Авіашоу вирішили скасувати через "питання безпеки".

В Росії скасували міжнародний авіаційно-космічний салон Макс-2023, який мав відбутися 25-30 липня. Наразі його перенесли на наступний рік. 

Про це повідомили організатори заходу. 

"Замість 2023 проведення міжнародного авіаційно-космічного салону заплановано на 2024 рік, також Макс відбудеться у 2025 році. Місце проведення найбільших заходів в аерокосмічній індустрії євразійського простору залишається незмінним - місто Жуковський Московської області", - йдеться в повідомленні.

За словами президента авіасалону Магомеда Толбоєва, скасувати авіашоу Макс вирішили через "питання безпеки".

До слова, щороку на цьому авіасалоні демонструють досягнення світового авіапрому та космічної галузі. Зокрема, саме у  Жуковському відбулися презентували російську цивільну та військову авіатехніки. Так, 2021-го там показали легкий одноруховий винищувач п'ятого покоління Су-75 Checkmate.

Нагадаємо, саме через "питання безпеки" та "можливі диверсії" по всій Росії масово скасовували традиційні паради на 9 травня.

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Дата публікації
Перегляди
855
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