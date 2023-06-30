ВСУ получили уже 130 авто при содействии Favbet Foundation

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation Вооруженные силы Украины и другие Силы обороны получили уже 130 автомобилей для выполнения боевых задач на передовой, сообщили представители фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

130-е по счету авто получили бойцы-минометчики, работающие на востоке страны.

В их распоряжение поступил микроавтобус Volkswagen Transporter.

"Сегодня каждое авто для ВСУ – это больше спасенных жизней наших защитников и ликвидированных оккупантов. Процесс поиска, покупки и подготовки машин для ВСУ не останавливается ни на минуту. Сегодня мы преодолели отметку в 130 авто и работаем дальше – до победы", — отметил президент. Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития