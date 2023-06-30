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Буданов висловився про деокупацію України 2023 року: чи можливо це 

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Буданов висловився про деокупацію України 2023 року: чи можливо це 

Очільник ГУР Кирило Буданов / Фото: Associated Press

Голова ГУР вірить у деокупацію України до кінця року.

Очільник українського Головного управління розвідки Кирило Буданов наголошує, що ЗСУ вийдуть на адміністративні кордони України. Втім, лише Бог може дати гарантії, що це станеться цього року.

Таку думку головний український військовий розвідник висловив в інтерв'ю War Zone.

"Наша позиція незмінна. Ми в будь-якому випадку вийдемо на адміністративні кордони України станом на 1991 рік. Тож ми зробимо все можливе, щоб це сталося цього року", - заявив керівник ГУР.

На уточнення, чи буде звільнено Україну від російських окупантів вже до кінця 2023-го, Буданов наголосив, що "у таких питаннях такі гарантії може дати тільки Бог".

Нагадаємо, член дослідницького центру Council of Foreign Relations Гідеон Роуз заявляв, що контрнаступ та вихід на кордони 1991 року не завершать війни в Україні. Адже країна й надалі перебуватиме поряд із ворожим сусідом.

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Дата публікації
Перегляди
2238
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