Росія готується підірвати Запорізьку АЕС - Зеленський

Український президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіації.

Про це главі держави повідомили українська розвідка та Служби безпеки України.

За словами Зеленського, країна-терористка для теракту підготувала усе необхідне.

"Я нагадую тим, хто забув: це найбільша атомна станція в Європі. Усі у світі: МАГАТЕ, усі країни, усі лідери – точно знають, що там відбувається. Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент своєї агресії. Окуповує станцію. Прикриває нею обстріли сусідніх міст. Тримає там зброю та військових", - сказав президент.

Він зазначив, що "уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти".

Зеленський підкреслив, що Україна передасть всю наявну інформацію із усіма доказами західним партнерам.

"Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі", - розпові лідер України.

Наслідки підриву Запорізької АЕС

Екологиня Тетяна Тимочко розповіла, що найгірший сценарій у разі теракту на ЗАЕС - це поширення радіації та мільйон постраждалих. За її словами, наслідки підриву на електростанції можуть бути набагато гіршими, ніж це було в Чорнобилі.

Ймовірні наслідки теракту:

Зона відчуження становитиме близько 30 тис. кв. км .

. Площа потенційно забрудненої території – 2 млн кв. км .

. Територія Запорізької області може стати непридатною для життя на сотні років .

. Постраждати через зараження радіацією можуть до 1 мільйона людей , загинути – в десятки разів більше, ніж це було через катастрофу на Чорнобильській АЕС.

, загинути – в десятки разів більше, ніж це було через катастрофу на Чорнобильській АЕС. Дніпро, Чорне та Азовське моря можуть стати забрудненими.

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