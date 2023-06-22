Росія готується підірвати Запорізьку АЕС - Зеленський

Україна передасть всю наявну інформацію із усіма доказами західним партнерам, наголосив Зеленський.
Український президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіації.
Про це главі держави повідомили українська розвідка та Служби безпеки України.
За словами Зеленського, країна-терористка для теракту підготувала усе необхідне.
"Я нагадую тим, хто забув: це найбільша атомна станція в Європі. Усі у світі: МАГАТЕ, усі країни, усі лідери – точно знають, що там відбувається. Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент своєї агресії. Окуповує станцію. Прикриває нею обстріли сусідніх міст. Тримає там зброю та військових", - сказав президент.
Він зазначив, що "уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти".
Зеленський підкреслив, що Україна передасть всю наявну інформацію із усіма доказами західним партнерам.
"Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі", - розпові лідер України.
Наслідки підриву Запорізької АЕС
Екологиня Тетяна Тимочко розповіла, що найгірший сценарій у разі теракту на ЗАЕС - це поширення радіації та мільйон постраждалих. За її словами, наслідки підриву на електростанції можуть бути набагато гіршими, ніж це було в Чорнобилі.
Ймовірні наслідки теракту:
- Зона відчуження становитиме близько 30 тис. кв. км.
- Площа потенційно забрудненої території – 2 млн кв. км.
- Територія Запорізької області може стати непридатною для життя на сотні років.
- Постраждати через зараження радіацією можуть до 1 мільйона людей, загинути – в десятки разів більше, ніж це було через катастрофу на Чорнобильській АЕС.
- Дніпро, Чорне та Азовське моря можуть стати забрудненими.
Читайте також:
- Росія взяла курс на створення "зони смерті" в Україні: про що йдеться і хто у зоні небезпеки
- Замінування Запорізької АЕС та підрив ГЕС: що відомо про російський ядерний та екотерор, його наслідки
- Що робити в разі аварії на Запорізькій АЕС: інструкція